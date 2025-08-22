﻿
Головне

Колекція перемог: "Павутина" СБУ вже на поштовому конверті

Колекція перемог: "Павутина" СБУ вже на поштовому конверті

До 34-ї річниці Незалежності України "Укрпошта" випустила нову поштову марку, присвячену легендарній спецоперації СБУ "Павутина". Це була одна з наймасштабніших атак українських сил у ворожому тилу, яка перетворила стратегічні літаки Росії на купу металобрухту й коштувала Кремлю близько 7 мільярдів доларів. "До 34-річчя Незалежності України "Укрпошта" й Служба безпеки України об’єдналися, щоб закарбувати чи не наймасштабнішу атаку у ворожому тилу", — повідомили у компанії.

Цей випуск започатковує серію "Марки Незалежності", що щороку до 24 серпня відображатиме найвизначніші події для країни. Тираж становить 300 тисяч примірників, вартість — 120 гривень. Придбати марку можна вже у відділеннях, на сайті поштового оператора та у філателістичних крамницях.

Довідка: Під час операції "Павутина" українські спецслужби таємно переправили сотні дронів у дерев’яних конструкціях вантажівками глибоко за лінію фронту РФ. 1 червня безпілотники стартували з чотирьох авіабаз і вразили близько третини стратегічних бомбардувальників та літаків раннього попередження Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, в спецоперації «Павутина» було задіяно понад 150 бойових FPV-дронів для ударів у глибокому тилу ворога.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УкрпоштаМарки Незалежності34-а річниця Незалежності Україниспецоперація «Павутина»
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вашингтон засекретив від союзників інформацію щодо мирних переговорів між РФ та Україною
Головне 22.08.2025 07:19:14
Вашингтон засекретив від союзників інформацію щодо мирних переговорів між РФ та Україною
Читати
Погода 22 серпня: дощі, грози та шквали, до +33°
Суспiльство 22.08.2025 06:59:24
Погода 22 серпня: дощі, грози та шквали, до +33°
Читати
Сили оборони зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку, – Сирський
Війна 22.08.2025 00:02:25
Сили оборони зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку, – Сирський
Читати

Популярнi статтi