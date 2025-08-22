До 34-ї річниці Незалежності України "Укрпошта" випустила нову поштову марку, присвячену легендарній спецоперації СБУ "Павутина". Це була одна з наймасштабніших атак українських сил у ворожому тилу, яка перетворила стратегічні літаки Росії на купу металобрухту й коштувала Кремлю близько 7 мільярдів доларів. "До 34-річчя Незалежності України "Укрпошта" й Служба безпеки України об’єдналися, щоб закарбувати чи не наймасштабнішу атаку у ворожому тилу", — повідомили у компанії.

Цей випуск започатковує серію "Марки Незалежності", що щороку до 24 серпня відображатиме найвизначніші події для країни. Тираж становить 300 тисяч примірників, вартість — 120 гривень. Придбати марку можна вже у відділеннях, на сайті поштового оператора та у філателістичних крамницях.

Довідка: Під час операції "Павутина" українські спецслужби таємно переправили сотні дронів у дерев’яних конструкціях вантажівками глибоко за лінію фронту РФ. 1 червня безпілотники стартували з чотирьох авіабаз і вразили близько третини стратегічних бомбардувальників та літаків раннього попередження Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, в спецоперації «Павутина» було задіяно понад 150 бойових FPV-дронів для ударів у глибокому тилу ворога.