В Україні подорожчають молочні продукти: подробиці

Наприкінці літа та на початку осені українські компанії, що виробляють свіжі молокопродукти, традиційно очікують сезонне підвищення попиту. Аналітики зауважують, що активізацію торгівлі може стримати підвищення цін: очікується, що деякі молочні продукти подорожчають ще на 5%.

Попри це, ринок залишається активним. Виробники продовжують проводити акційні кампанії, а зовнішня торгівля демонструє зростання. За даними Інфагро, у липні експорт свіжих молокопродуктів з України зріс на понад 50% порівняно з минулим роком, а основним ринком збуту залишається Молдова.

Водночас імпорт молочних продуктів також збільшується, переважно завдяки продукції з Польщі, серед якої найбільш популярні йогурти та сиркові вироби.

Аналітики прогнозують, що у серпні активність на ринку як з боку експорту, так і імпорту продовжить зростати. Ключовим фактором залишатиметься купівельна спроможність українців, яка визначатиме реальні масштаби сезонного пожвавлення.

Як повідомляло раніше ForUa, продовольчі ціни в Україні стрімко наближаються до рівня країн Європейського Союзу, а за деякими позиціями — вже перевищують їх.