Ціни на продукти в Україні зрівнялись з європейськими, а деякі навіть перевищили

Продовольчі ціни в Україні стрімко наближаються до рівня країн Європейського Союзу, а за деякими позиціями — вже перевищують їх. За даними НБУ, нині українські ціни на продукти харчування перевищили показники сусідніх країн ЄС, зокрема Польщі, Румунії, Словаччини та Туреччини. Причинами є як внутрішні чинники — війна, кліматичні умови, витрати виробництва, так і зовнішні — зростання світових цін, логістичні збої та енергетична криза.

У глобальному масштабі продукти дорожчають швидше за інші категорії товарів. З 2020 року продовольча інфляція у світі склала понад 35%, тоді як загальна інфляція — лише 25%. Для України це особливо відчутно, адже продукти харчування займають близько 40% у споживчому кошику українців.

Що дорожче, а що поки дешевше

Ціни на хліб, крупи, овочі та соняшникову олію в Україні залишаються нижчими за європейські завдяки відносно низьким виробничим витратам. Водночас ціни на вершкове масло в Україні вже на 20–25% вищі, ніж у Польщі. Це пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою аграріїв у країнах ЄС.

Свинина і молочна продукція в Україні дорожчі, ніж у Польщі, тоді як м’ясо птиці та яйця залишаються дешевшими завдяки ефективності великих українських виробників.

Загалом з 2016 року ціни на продукти в Україні зросли в євроеквіваленті на 79%, тоді як у ЄС — лише на 46%.

Імпорт росте через дефіцит і ціни

Через високі внутрішні ціни та слабку пропозицію Україна активно нарощує імпорт продовольства. У першому півріччі 2025 року імпорт свинини зріс у 4,4 раза, молока — у 1,6 раза, круп — на 48%, овочів — удвічі, а яблук — у 8 разів.

Водночас ціни в Україні стримуються низькою купівельною спроможністю населення: як тільки ціна підходить до психологічного порогу, попит знижується або зміщується до дешевших аналогів.

Головні чинники зростання цін:

- структурні проблеми в тваринництві;

- відсутність державної підтримки, подібної до європейської;

- високий рівень ПДВ (20% в Україні проти 5% у Польщі);

- глобальні цінові кризи та зростання імпорту.

Національний банк прогнозує, що тренд зближення українських цін до європейських продовжиться і у другій половині 2025 року.