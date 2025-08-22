﻿
Війна

Саботаж ізсередини: російські військові спалюють техніку, щоб не воювати

На тимчасово окупованій Херсонщині військовослужбовці РФ спалюють власну техніку, щоб унеможливити вихід на позиції та створити умови для можливого просування ЗСУ, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За даними руху, це роблять агенти зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку. Ситуація в полку характеризується критичним станом дисципліни: зростає кількість СЗЧників та відмовників, які відмовляються виконувати накази командування.

"До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиції без засобів РЕБ проти українських дронів", — зазначили в "АТЕШ".

Командування полку, за даними партизанів, не може організувати порядок, і ситуація лише погіршується. Партизани закликають військових РФ не виконувати злочинні накази та ламати чи знищувати техніку, що дозволяє вижити в умовах бойових дій.

Такі дії демонструють внутрішні проблеми російських підрозділів та ефективність українського партизанського руху на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляло раніше ForUa, партизанський рух "АТЕШ" здійснив  успішну кібератаку на Петербурзьку міжнародну товарно-сировинну біржу (SPIMEX), яка є найбільшою в Росії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Херсонвійна в УкраїніАТЕШпартизанисаботаж у військах РФ
