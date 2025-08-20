Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про успішну кібератаку на Петербурзьку міжнародну товарно-сировинну біржу (SPIMEX), яка є найбільшою в Росії. Наразі доступ до всіх ресурсів біржі заблоковано, інформує ForUА.

Що відомо про атаку на SPIMEX

"АТЕШ" зазначає, що метою атаки стало підприємство, яке відіграє ключову роль у російській економіці. Через цю біржу здійснюється більшість організованих торгів нафтою, нафтопродуктами, газом, вугіллям, металами, деревиною, будівельними матеріалами та сільськогосподарською продукцією.

За словами представників "АТЕШ", саме SPIMEX забезпечує значну частину надходжень, які Москва спрямовує на фінансування війни проти України. "Сьогодні ця біржа є одним зі стовпів кривавого путінського режиму", — заявили хакери "Кібер АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

Наслідки та подальші наміри

Внаслідок операції стабільна робота біржі стала неможливою. За словами партизанів, спроби відновлення доступу мають лише тимчасовий характер. "Ми продовжуємо системно атакувати ресурс", — додали вони.

"АТЕШ" заявили, що мають намір продовжувати подібні дії, щоб підривати економічну основу режиму.

Нагадаймо, раніше російський «Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки.