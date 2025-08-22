Україна зрівнялась з РФ у виробництві далекобійних дронів

Україна нарівні з Росією виробляє далекобійні безпілотники, випускаючи майже 3000 одиниць щомісяця. Це робить українську програму БпЛА по кількості порівнянною з темпами виробництва російських «шахедів».

Мова йде про дрони FP-1, які відрізняються від російських аналогів значно більшою дальністю та бойовою потужністю:

- дальність польоту: до 1600 км, що дозволяє уражати об’єкти далеко за лінією фронту;

- бойова частина: від 60 до 120 кг, що значно перевищує потенціал «шахедів».

Крім того, українські FP-1 набагато дешевші у виробництві, ніж російські дрони, що робить їх економічно ефективним інструментом для стратегічних ударів. Вартість одного FP-1 становить 55 000 доларів, що значно дешевше, ніж ціна одного російського «Шахеда» у 2023 році — 193 000 доларів, враховуючи компоненти і сучасні модулі супутникової навігації. При цьому українські FP-1 мають значно кращі характеристики:

Виробництво таких БпЛА дозволяє Україні не лише підтримувати чисельний паритет із агресором, але й підвищувати ефективність застосування безпілотників у бойових операціях. Завдяки високій ударній потужності і можливості вражати критично важливі цілі на великій відстані, FP-1 стають ключовим елементом оборонної та наступальної стратегії, повідомляє Defence Express..

Експерти зазначають, що масове виробництво дешевих та потужних дронів дозволяє Україні одночасно зберігати ресурс для фронту та нарощувати темпи операцій, що ускладнює планування противнику. Крім того, розробка FP-1 показує технологічну незалежність України, оскільки дрони створюються на власних потужностях і не потребують значних імпортних компонентів.

Варто зазначити, що FP-1 не єдиний український далекобійний дрон — одночасно Україна розвиває інші високотехнологічні БпЛА, зокрема крилаті ракети FP-5 «Фламінго», що також виробляються на підприємстві Fire Point.

Як повідомляло раніше ForUa, українські дрони рознесли Пензенський радіозавод та логістичний вузол у Волгоградській області