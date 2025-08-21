У Білорусі анонсували проведення військових навчань сил ОДКБ

У Білорусі анонсували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», які мають пройти у вересні.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

Начальник Об'єднаного штабу ОДКБ Андрєй Сердюков повідомив, що навчання «Взаємодія-2025», заплановані на початок вересня, пройдуть на двох полігонах у Вітебській області – «Лосвіда» та Лепельський.

«Особливість цих навчань полягає в тому, що плани їх проведення тісно пов'язані з планами спільних стратегічних навчань Збройних Сил Республіки Білорусь та Російської Федерації «Захід-2025», – цитує його слова інформаційне агентство.

Сердюков додав, що у навчаннях ОДКБ візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців та близько 1000 одиниць військової техніки, які вже розгортаються на полігонах.

За його словами, ці навчання стануть головною подією оперативної та бойової підготовки ОДКБ. Для цього також будуть проведені спеціальні навчання із силами та засобами розвідки «Пошук-2025» і силами та засобами логістичного забезпечення Колективних сил швидкого реагування «Ешелон-2025».

Білоруська редакція Радіо Свобода нагадала, що російські війська, які прибули до Білорусі для участи в навчаннях Allied Resolve – 2022 (10-20 лютого), не були виведені з країни після завершення та були використані для вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Навчання «Захід-2025» відбудуться в Білорусі з 12 до 16 вересня. Влада заявила, що вони перевірять можливості Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої ​​агресії, а також відпрацюють «планування застосування ядерної зброї та «Орєшника»». Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, наразі не оголошена.