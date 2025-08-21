﻿
Полiтика

Президент Угорщини прибрав зі свого співчуття жителям Мукачева згадку про Росію

Президент Угорщини прибрав зі свого співчуття жителям Мукачева згадку про Росію

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття через російську атаку по Мукачеву, але пізніше він прибрав згадку про РФ.

Публікацію про ракетний удар по підприємству в Мукачеві президент Угорщини написав у Facebook.

"Висловлюю глибоке співчуття жертвам ракетного удару в Мукачеві, бажаю їм швидкого одужання. Негайне припинення російсько-українського конфлікту — в наших інтересах. Я впевнений, що воюючі сторони зможуть це побачити і, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цій нелюдській та безглуздій різанині", — йдеться в публікації президента Угорщини.

У першій версії публікації угорський президент висловлює глибоке співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачеву та бажає їм одужання. Згодом допис змінився: формулювання "російського ракетного удару" Тамаш Шуйок замінив на "ракетного удару".

Вранці 21 серпня Росія завдала ракетного удару по підприємству "Flex" у Мукачеві. Внаслідок обстрілу 15 людей травмовані.

За словами Мирослава Білецького, попередньо відомо, що близько 4:40 російські військові вдарили по підприємству двома ракетами типу "Калібр".

Президент України Володимир Зеленський написав: "Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово".

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні. "Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів".

За словами Сибіги, зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є критично важливими. "Ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру. Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна — Росія та тристоронньому форматі Україна — США — Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії", — зазначив міністр.

Підприємтсво "Flex" є однією з найбільших компаній на Закарпатті. Тут працює понад 3,5 тис. робітників, а загалом команда компанії — це понад 200 тис. співробітників у 30 країнах світу. "Flex" – за величиною друга у світі серед подібних компаній з контрактного виробництва електроніки та дизайну", — повідомив голова Всеукраїнського об‘єднання роботодавців легкої промисловости Олександр Соколовський.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УгорщинаЗакарпаттяМукачевоFlexамериканське підприємствоТамаш Шуйок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росія шукає спосіб завершити війну з "перемогою для себе", - Зеленський
Головне 21.08.2025 10:56:56
Росія шукає спосіб завершити війну з "перемогою для себе", - Зеленський
Читати
Росії знадобиться ще чотири роки, щоб захопити Донбас, - Зеленський
Головне 21.08.2025 10:33:37
Росії знадобиться ще чотири роки, щоб захопити Донбас, - Зеленський
Читати
Гаряча доба на фронті: рекорд атак під Покровським та Лиманом
Головне 21.08.2025 10:13:16
Гаряча доба на фронті: рекорд атак під Покровським та Лиманом
Читати

Популярнi статтi