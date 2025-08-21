﻿
Полiтика

Трамп доручив держсекретарю Рубіо переговори про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп делегував держсекретарю Марко Рубіо повноваження вести переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України. Зустріч, присвячена цьому питанню, запланована на сьогодні, 21 серпня. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела в адміністрації Білого дому.

За даними видання, Рубіо має вирішити складне завдання: узгодити позицію Трампа, який раніше заявляв про неможливість розміщення американських військ в Україні, з необхідністю надати президенту Володимиру Зеленському чіткі запевнення у підтримці. Ця підтримка має бути гарантована на випадок, якщо Росія знову вдасться до агресії після можливої мирної угоди.

Очікується, що ці переговори допоможуть визначити, яким буде формат "гарантій безпеки" для України. Це стане ключовим етапом перед потенційною зустріччю між президентами Зеленським та Путіним.

Нагадаймо, у Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

переговоривійнагарантії безпекиМарко Рубіо
