У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського

Російська влада, в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова, заявила, що президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Проте, як повідомляють російські державні ЗМІ, така зустріч може відбутися лише за умови «ретельного опрацювання всіх питань, які потребують обговорення на найвищому рівні», інформує ForUА.

Заява Лаврова підкреслює, що Росія підтримує принципи гарантій безпеки, які нібито були узгоджені в Стамбулі у 2022 році. Решта, на думку Кремля, є «безперспективними задумами».

Водночас, Лавров критикує Київ, заявляючи, що Україна намагається підірвати зусилля з врегулювання, які здійснює Дональд Трамп. Він також назвав «абсолютно неприйнятною для Москви» ідею іноземної інтервенції на території України, яку, за його словами, пропонує Європа.

Глава МЗС РФ також поставив під сумнів легітимність українських представників, які можуть підписати майбутні домовленості. Це зауваження прозвучало на тлі критики Києва щодо планів саміту з Путіним.

Раніше стало відомо, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна можлива вже в серпні.

