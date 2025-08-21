Макрон: Наступні два тижні будуть вирішальними для гарантій безпеки України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні стануть вирішальними для узгодження гарантій безпеки України після мирних переговорів у Вашингтоні. Про це французький лідер повідомив в інтерв'ю телеканалу LCI, інформує ForUА.

"Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", – підкреслив Макрон.

Він зазначив, що після зустрічей у Білому домі та переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці союзники готові працювати над новими форматами безпеки. "Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він (Трамп) визнав необхідність гарантувати безпеку України", – додав французький президент.

За словами Макрона, країни-партнери, включаючи Францію, Велику Британію, Німеччину та Туреччину, готові до "заспокійливих операцій у повітрі, на морі та на суші", проте не на передовій.

Водночас він застеріг від поспіху та ілюзій щодо позиції Кремля, наголосивши, що майбутня угода має забезпечити Україні відновлення територіальної цілісності та стримування від нової агресії.

Французький лідер також припустив, що потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа може стати Женева, як історично нейтральне місце міжнародних переговорів.