Потяги стоять: нічна атака РФ паралізувала рух залізницею в напрямку Києва

Через масовану нічну атаку Росії на Україну затримується рух низки пасажирських потягів у напрямку Київщини. Деякі рейси прибудуть із запізненням на понад дві години. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За попередніми даними, затримуються потяги, що прямують із Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та ще кількох міст.

Найбільші запізнення сягають майже трьох годин. УЗ закликала пасажирів стежити за оновленнями у застосунку та на офіційних каналах компанії, а також враховувати можливі зміни у своїх маршрутах.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.