Окупанти знищили в Сумському державного університету близько 60 тисяч книжок

У бібліотеці Сумського державного університету через російську атаку 18 серпня згоріло 15 тисяч книжок. Загалом внаслідок обстрілів РФ там знищено 60 тисяч книжок.

Про це повідомила директорка бібліотеки згорілого «Н» корпусу, пише «Суспільне Суми».

У ніч проти 18 серпня російські війська атакували Сумський державний університет ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені кілька корпусів.

За словами директорки бібліотеки, в Конгрес-центрі внаслідок обстрілу у квітні втратили 45 тисяч книжок, ще 15 тисяч екземплярів згоріло після останньої атаки. Це були найновіші книжки, які придбали за останні 5-6 років.

Співробітники вивезли коштовне обладнання з вигорілого внаслідок атаки 18 серпня корпусу. Всередині приміщення були залиті водою.

«Ми займаємось зараз евакуацією Центру колективного користування науковим обладнанням. З 2018 року ми створили підрозділ, який забезпечував аналітичні-матеріалознавчі дослідження. Ми мали декілька грантів, за ті кошти ми купили достатньо коштовне обладнання — це растрові електроди, мікроскопи, різного типу мікроаналізатори», — розповів проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус.

Це не перша російська атака на університет. Увечері 3 вересня 2024 року російська армія завдала удару по навчальному корпусу СумДУ. 13 квітня війська рф ударили по Сумах двома балістичними ракетами, тоді 35 людей загинули. Пошкоджень зазнали корпус університету та конгрес-центр.