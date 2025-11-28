Окупанти завдали удару по центру Сум

СБУ зібрала доказову базу на командування збройних угруповань рф, яке здійснило обстріл цивільної інфраструктури міста Суми 3 червня цього року.

Йдеться про ворожу атаку по центральній частині прифронтової громади з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град». Для збільшення уражаючої дії рашисти застосували касетні боєприпаси, повідомляє СБУ.



Унаслідок удару загинули та отримали тяжкі поранення більше ніж 30 місцевих жителів, серед них – троє дітей.



У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру.



До організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин – командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу рф.



Саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії.



До підготовки та здійснення обстрілу він залучив своїх підлеглих:



- начальника штабу – першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова;

- начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва.



Встановлено, що безпосередній наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).



Тривають комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного рашиста за злочини проти нашої держави.

Фото: СБУ.