"Майже відразу пішли на поступки": Спецпредставник США про переговори з РФ

Росія майже одразу продемонструвала готовність до компромісів на саміті в Анкориджі. Про це повідомив спецпредставник президента США, Стів Віткофф, в ефірі Fox News. За його словами, така поступливість стала частиною з’ясування, чи справді російська сторона готова до більш конструктивних переговорів.

Віткофф також зазначив, що переговори між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним були продуктивними, і вони "фактично досягли прогресу в тому, як можна дійти до мирної угоди".

Спецпредставник підкреслив, що мирна угода є значно міцнішою та надійнішою за угоду про припинення вогню, яку "дуже легко зірвати, оскільки вона не має всіх складових".

Віткофф пояснив, що під час зустрічі президент США почав відчувати, що багато передумов для мирної угоди вже узгоджено, тому було ухвалено рішення домагатися саме повноцінної мирної угоди.

"Звісно, у цьому божевільному світі його критикували за це. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", — додав Віткофф.

