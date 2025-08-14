Аляска може стати пасткою для Трампа

Президент США Дональд Трамп давно прагнув особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити завершення війни Росії проти України. Як повідомляє The Atlantic, Путін погодився на пропозицію Трампа, але експерти побоюються, що американський лідер може піти на поступки, які будуть невигідними для України.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон зазначив, що Трамп «може потрапити в пастку», яку Путін «розставляє на американській землі». За його словами, російський президент не демонструє готовності йти на поступки: він прагне зберегти завойовані території та змусити Україну відмовитися від гарантій безпеки, які могли б запобігти новому наступу Москви.

Автори матеріалу наголошують, що Трамп, обіцяючи припинити війну під час своєї передвиборчої кампанії, прагне швидкого завершення бойових дій. При цьому є побоювання, що він може погодитися на умови Путіна, незалежно від позиції Києва.

«Якщо Президент України Володимир Зеленський відхилить угоду, якою б односторонньою вона не була, Київ у очах Трампа стане головною перешкодою на шляху до миру. Це може призвести до того, що Трамп знову обрушить свій гнів на Зеленського», — зазначив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Видання також відзначає, що Трамп «чітко дав зрозуміти, що хоче миру», але його мотивація може включати й прагнення до Нобелівської премії миру. Деякі його союзники вважають, що успіх у врегулюванні війни в Україні дасть Трампу аналогічне визнання, як це сталося з колишнім президентом Бараком Обамою.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент США Дональд Трамп обурився публікації Financial Times щодо очікування провалу його зустрічі з очільником Росії Путіним на Алясці 15 серпня.