Полiтика

Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Путіним.

У ході бесіди лідери країн обговорили останній розвиток ситуації навколо мирних переговорів України та РФ. Путін висловив свою оцінку російсько-американської зустрічі, що відбулася в Анкориджі, повідомляє пресслужба Кремля.

Путін нібито подякував Туреччині за сприяння у проведенні переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі.

У ході розмови порушувались деякі двосторонні питання, включаючи подальший розвиток інвестиційних зв'язків.

Нагадаємо, Віч-на-віч із вбивцею: якими є шанси зустрічі Зеленського з Путіним.

 Автор: Галина Роюк

