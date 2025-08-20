Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Путіним.

У ході бесіди лідери країн обговорили останній розвиток ситуації навколо мирних переговорів України та РФ. Путін висловив свою оцінку російсько-американської зустрічі, що відбулася в Анкориджі, повідомляє пресслужба Кремля.



Путін нібито подякував Туреччині за сприяння у проведенні переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі.



У ході розмови порушувались деякі двосторонні питання, включаючи подальший розвиток інвестиційних зв'язків.

