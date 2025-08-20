Рейтинг найдорожчих брендів світу: як Apple, Google і Microsoft ділять ринок, і хто дихає їм у спину

Apple залишається найдорожчим брендом світу четвертий рік поспіль, а його вартість зросла до $1,3 трлн. Про це свідчить щорічний звіт BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, інформує ForUА.

За минулий рік вартість бренду Apple збільшилася на 28%, що дозволило компанії впевнено очолити рейтинг. Слідом за нею йдуть:

Google (холдинг Alphabet Inc.) — вартість зросла на 25%, до $944,1 млрд .

Microsoft — вартість збільшилась на 24%, до $884,8 млрд .

Amazon.com Inc. — продемонстрував вражаючий приріст у 50%, досягнувши $866,1 млрд.

Найбільший стрибок у рейтингу продемонстрував бренд Nvidia, який піднявся на п'яте місце. Його вартість злетіла в 2,5 раза, сягнувши $509,4 млрд.

Facebook та Instagram також зміцнили свої позиції, зайнявши шосте та сьоме місця відповідно, з вартістю $300,7 млрд та $229 млрд. Вони витіснили McDonald's, який тепер займає восьму сходинку з вартістю $221 млрд, що на 0,4% менше, ніж минулого року.

Топ-10 та нові гравці

До десятки найдорожчих брендів також увійшли:

Oracle — вартість зросла на 48%, до $215,35 млрд .

Visa — вартість збільшилася на 12,9%, до $213,35 млрд.

Китайський бренд Tencent перемістився з десятого на одинадцяте місце, але все ще демонструє значне зростання вартості на 28,7%, до $174 млрд.

Крім Nvidia, значне зростання вартості (більш ніж удвічі) зафіксували китайські бренди Huawei (39-те місце, $64,7 млрд) та Xiaomi (96-те місце, $21,9 млрд), а також американська компанія VMware Inc. (55-те місце, $47 млрд).

Вперше до сотні найдорожчих брендів увійшли:

ChatGPT (60-те місце, $43,6 млрд)

Stripe (85-те місце, $26,1 млрд)

Chipotle Mexican Grill (86-те місце, $26,1 млрд)

шведський Spotify (76-та позиція, $29,7 млрд)

Рейтинг BrandZ Top 100 складається агентством Kantar з 2006 року і базується на аналізі фінансових показників компаній, а також на опитуваннях приблизно 4,5 млн споживачів.

Раніше стало відомо, що Tesla очолила рейтинг найдорожчих автовиробників світу.