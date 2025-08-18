Tesla очолила рейтинг найдорожчих автовиробників світу

Американська Tesla залишається беззаперечним лідером світової автомобільної індустрії, випереджаючи конкурентів із величезним відривом. За даними Boardroom, ринкова капіталізація компанії становить $1,07 трлн, інформує ForUА.

Друге місце займає японська Toyota з результатом $250,3 млрд. Третю та четверту позиції несподівано посіли китайські Xiaomi ($172,7 млрд) та BYD ($134,3 млрд), що свідчить про стрімке посилення ролі Азії у світовій автопромисловості.

У топ-10 також увійшли:

Ferrari — $82,2 млрд

BMW — $63 млрд

Mercedes-Benz — $59,5 млрд

Volkswagen — $58,5 млрд

General Motors — $53,3 млрд

Porsche — $48,4 млрд

Крім того, Tesla активно розширює свій бізнес. Компанія планує запуск сервісу Robotaxi в Нью-Йорку, вже набираючи тестових водіїв для автоматизованих систем керування у Квінсі, хоча офіційних міських дозволів на випробування автономних авто поки немає. Також виробник отримав ліцензію на ведення бізнесу з таксі в Техасі.

Раніше було опубліковано рейтинг найкращих кросоверів 2025 року.