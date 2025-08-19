﻿
Євробачення оновило логотип на честь 70-річчя конкурсу

Європейська мовна спілка (EBU) презентувала оновлений логотип, присвячений 70-річчю Євробачення.

Наступного року міжнародний пісенний конкурс відсвяткує ювілей під вже традиційним слоганом Об’єднані музикою. З цієї нагоди представлено нову айдентику Євробачення, повідомляє "Суспільне".

Оновлений стиль поєднує грайливість та витонченість: від плавної нової курсивної літери Е у логотипі Євробачення до спеціально створеного шрифту Singing Sans.

Разом із логотипом з’явився й новий графічний елемент – Серце-Хамелеон, який складається з 70 шарів, тобто один за кожен рік пісенного конкурсу.

Оновлення бренду Eurovision Song Contest створено Європейською мовною спілкою у співпраці з британською студією PALS, яка також працювала над брендовою стратегією для "Ліверпуля-2023".

За словами директора Євробачення Мартіна Гріна, новий логотип і візуальний стиль створені для того, щоб зробити бренд більш виразним у цифровому просторі.

– Пісенний конкурс Євробачення завжди був про розвиток  — музичний, культурний та творчий. Це оновлення вшановує 70 дивовижних років, водночас спрямовує бренд у захопливе майбутнє. Воно сміливе, грайливе та сповнене серця — як і сам конкурс. Ми дуже пишаємося тим, що можемо представляти його світові, – сказав Грін, а також додав, що попереду на єврофанів чекає ще більше сюрпризів.

ForUA зазначає, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення відбудеться в Австрії. Незабаром організатори оголосять місто проведення пісенної події.

Минулого року перемогу на конкурсі здобув співак JJ з піснею Wasted Love. Україна, яку представляв гурт Ziferblat з треком Bird of Pray, посіла дев’яте місце.

 

 Автор: Сергій Ваха

