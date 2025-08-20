Вибори президента: лондонський передвиборчий штаб Залужного готується до штурму

Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний, ймовірно, вирішив балотуватись у президенти України. У Лондоні відкрився його передвиборчий штаб, до якого вже приєднались кілька відомих фігур українського політичного та медіа-простору. Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівнігстон у соцмережі X, посилаючись на власні джерела. Вона зазначає, що штаб працює активно, триває набір персоналу, і Залужний готується до кампанії в прямій опозиції до чинного президента.

За її даними, очолює штаб генерал-лейтенант Сергій Наєв; фактично організацією кампанії займається депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

Медіа-супровід здійснюватиме журналістка Оксана Тороп, яка раніше працювала в BBC News Україна та активно висвітлювала діяльність Залужного. Поліна Лисенко, заступниця директора НАБУ, також приєдналась до команди. Сергій Пашинський, колишній голова наглядової ради "Укроборонпрому", очолить перевиборчу кампанію.

Наразі залишаються відкритими питання, чи не розцінювати таку підтримку як потенційне втручання іноземної держави у вибори, та чи означає це, що Лондон уже визначився з кандидатом.

Як повідомляло раніше ForUа, Велика Британія допомагатиме Україні у проведенні перших президентських виборів після війни. Виборчі комісії обох країн уже підписали відповідну угоду, що сприятиме зміцненню демократичних цінностей під час голосування.