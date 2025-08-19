Лондон допоможе Києву провести перші демократичні вибори після закінчення війни

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією: виборчі комісії двох країн підписали нову угоду про співпрацю - меморандум про взаєморозуміння, який має зміцнити український виборчий процес.

Центральна виборча комісія України підтвердила, що нова угода "сприятиме нашій співпраці та через обмін досвідом і впровадження найкращих практик допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні", пише Express.

Назвавши це "знаковим моментом", комісія додала, що йдеться також про протидію дезінформації, а також про допомогу в організації голосування з-за кордону, оскільки мільйони українців, як і раніше, перебувають у статусі біженців в інших країнах.

"Побоювання втручання Росії в майбутні українські вибори неминуче відіграватимуть значну роль у кампанії", - йдеться в матеріалі.

Видання повідомляє, що допомога може поширитися і на питання регулювання фінансування кампаній, безпеки бюлетенів і кандидатів. А голова ЦВК України Олег Діденко додав, що меморандум "дасть змогу ефективно та результативно підготуватися до найскладніших виборів в історії нашої країни".