«Із задоволенням» балотувався б у президенти втретє, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що держсекретар Марко Рубіо або віцепрезидент Джей Ді Венс можуть стати кандидатами від Республіканської партії на майбутніх виборах, проте він і сам «із задоволенням» пішов би на третій термін.

Про це глава Білого дому сказав журналістам на борту президентського літака під час перельоту в Японію, пише Politico.

«Я б із задоволенням зробив це сам – я маю найкращі показники за всю історію», - заявив Трамп.

Так він відреагував на прохання прокоментувати заяви колишнього стратега Білого дому Стіва Беннона, який нещодавно знову озвучив ідею щодо балотування Трампа на третій термін попри вимоги Конституції США.

Проте чинний глава Білого дому вкотре зазначив, що раніше «не думав» про те, щоб балотуватися знову.

«У нас є справді хороші люди», - сказав він, вказавши на держсекретаря США Марко Рубіо, який прийшов поспілкуватися з журналістами.

«У нас є чудові люди – мені не потрібно в це вдаватися. Один із них стоїть просто тут», - зауважив Трамп.

Він також схвально висловився на адресу віцепрезидента Венса.

«Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось балотуватиметься проти цих двох», - сказав Трамп.