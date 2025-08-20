Стало відомо, скільки грошей потрібно мати, щоб виїхати з України

Українці під час подорожей до ЄС проходять митний та паспортний контроль, де іноді прикордонники просять підтвердити наявність достатньої суми для перебування в іншій державі. Мінімальні суми залежать від країни.

Польща: для поїздки до чотирьох днів достатньо 300 злотих, для триваліших подорожей — 75 злотих на кожну добу, плюс потрібно врахувати вартість квитка додому, якщо він ще не придбаний.

Угорщина: необхідно мати щонайменше 1000 форинтів (≈2,5 євро) на день перебування. Можна показати готівку, банківську виписку або квитанцію з банкомата, а також документи про бронювання житла.

Словаччина: прикордонники вимагають 56 євро на день. Для п’яти днів подорожі потрібно підготувати близько 280 євро.

Румунія: підтверджувати фінансову спроможність не обов’язково. Можуть попросити довідку про бронювання житла або банківську виписку.

Варто пам’ятати, що перевірка платоспроможності не є обов’язковою та проводиться на розсуд прикордонників.

