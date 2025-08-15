Українці загрожує смертна кара на Балі за контрабанду наркотиків

На індонезійському острові Балі затримали 21-річну українку з Одеси Катерину Вакарову за контрабанду 2 кг синтетичного наркотику. Їй загрожує максимальне покарання — смертна кара або довічне ув'язнення. Про це повідомляють Bali Times та Patrolipost.

Дівчину заарештували 3 серпня в міжнародному аеропорту І Густі Нгурах-Рай під час планової перевірки. В її багажі виявили 2 кг 4-хлорметкатинону (4-CMC) — нового для Індонезії синтетичного стимулятора.

За даними слідства, Вакарова зізналася, що перевозила наркотики для розповсюдження на Балі, орієнтуючись насамперед на іноземних туристів.

Вона нібито діяла за вказівками закордонних контактів, що свідчить про її причетність до транснаціонального наркосиндикату.

Зараз індонезійська влада співпрацює з Інтерполом, щоб відстежити діяльність мережі.