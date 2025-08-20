Пожежі та поранені: РФ знову атакувала житлові будинки

В ніч на 20 серпня російські війська завдали масованих ударів безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині та Ізмаїльському району Одещини. Ці атаки вкотре були спрямовані проти мирного населення.

За даними поліції Сумської області, в Охтирці від ударів постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж. Загалом отримали поранення 12 людей, серед яких двоє дітей. На місце події прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які оглянули територію, документували наслідки обстрілу та надавали допомогу потерпілим.

Поліція наголосила, що російські війська вкотре продемонстрували цинічне ставлення до життя та безпеки мирних мешканців, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали.

Водночас у ніч проти 20 серпня РФ атакувала й Одещину. В Ізмаїльському районі постраждала припортова інфраструктура та виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала одна людина, їй надається необхідна медична допомога.

У Ізмаїльській РДА зазначили, що атака проводилася дронами-камікадзе типу "Шахед", і попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, частині дронів вдалося влучити в ціль. Відповідно до повідомлення, окупанти продовжують здійснювати терористичні акти проти мирного населення України.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог завдав масовані удари по енергетиці та житлових будинках Полтавщини і Сумщини.