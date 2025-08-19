Провалений допінг-тест: Бех-Романчук заявила про зупинення кар’єри

Українська спортсменка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук повідомила про призупинення своєї кар’єри після того, як отримала відсторонення через позитивний результат допінг-тесту.

Як заявила Марина Бех-Романчук, вона ухвалила рішення про паузу в кар’єрі через непростий період, пов’язаний із розслідуванням допінг-інциденту.

– Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт – це можливо, – пояснила легкоатлетка.

За словами української спортсменки, в її кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів. Марина Бех-Романчук наголосила, що пишається цим.

Легкоатлетка розповіла, що їй доводиться робити важкий вибір. Водночас Бех-Романчук зазначила, що більше не може боротися на два фронти – за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit та майбутнє в особистому житті.

За словами спортсменки, це неймовірно виснажує емоційно та впливає на її здоров’я. Вона переконана, що іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому вона робить паузу, щоб зосередитися на родині та своєму здоров’ї.

Бех-Романчук зазначила, що вона категорично не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit. Спортсменка пояснила, що відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагали визнання провини, оскільки для неї є важливою гідність.

Водночас легкоатлетка додала, що їй боляче від недбалого ставлення до її справи та того, що не було проведено необхідне розслідування.

Нещодавно українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук відсторонили на чотири роки від змагань через позитивний допінг-тест.

Дискваліфікація означає, що вона перебуватиме поза спортом до травня 2029 року. Їй врахували термін відсторонення, що розпочався у травні 2025 року.

Вона отримала максимальний чотирирічний строк, оскільки не визнала порушення. Спортсменка могла отримати вдвічі менший бан, якби внаслідок розслідування вдалося б довести несвідоме потрапляння забороненої речовини в організм.