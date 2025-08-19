Багатонаціональні сили можуть увійти у гарантії безпеки для України, — ЗМІ

За підсумками переговорів у Вашингтоні США та європейські лідери почнуть розробляти безпекові гарантії для України. Вони базуватимуться на роботі "Коаліції охочих" та можуть передбачати розгортання багатонаціональних сил.

Про це повідомляє Вloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

– Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки, – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як повідомляє видання, представники США та ЄС вже найближчим часом почнуть розробляти пакет безпекових гарантій для України.

Гарантії мають забезпечити посилення української армії без будь-яких обмежень, зокрема на чисельність військ, щоб не допустити вимог Росії щодо скорочення ЗСУ у рамках можливої мирної угоди.

Також пакет базуватиметься на ініціативах Великої Британії та Франції, які очолюють "Коаліцію охочих", і може включати багатонаціональні сили. Формат їхнього розгортання ще не визначений.

За попередньою інформацією, українська армія стане першою лінією оборони після припинення вогню. Далі від фронту дислокуватимуться багатонаціональні сили коаліції, а роль США, можливо, полягатиме в підтримці розвідки та системах ППО.

Лідери також підтримали ідею гарантій, подібних до 5 статті НАТО, яку запропонувала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Видання зазначає, що деталі та роль США ще потребують узгодження.

– Тепер Путін має перетворити слова на дії. Ми ще не бачили нічого від Росії, що доводило б, що вона готова реально брати участь у справжньому мирному процесі. Вони майстри вигравати час, – сказала міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Як пише видання Wall Street Journal, координацію робочої групи радників з нацбезпеки та представників НАТО очолить держсекретар США Марко Рубіо.

За даними джерел, гарантії складатимуться з чотирьох основних елементів, а саме: