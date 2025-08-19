﻿
Полiтика

Путін запропонував Трампу провести двосторонню зустріч із Зеленським у Москві, президент України відмовився

Лідер рашистів Владімір Путін під час розмови із американським президентом Дональдом Трампом запропонував провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Про це пише Agence France Presse, передає BMFTV.

Своєю чергою, як пише AFP, Зеленський відмовився від того, аби провести зустріч із Путіним у Москві.

Нагадаємо, після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами глава Білого дому Дональд Трампа зідзвонився з очільником кремля. Тоді ж Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та путіним.

Під час перемовин США та їхні європейські союзники погодили, що тристоронній саміт за участи лідерів України, США та Росії відбудеться в Європі, а зустріч Зеленського з Путіним може відбутися в Будапешті.

За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, зустріч Зеленського та Путіна може відбутися впродовж наступних двох тижнів.

 Автор: Богдан Моримух

