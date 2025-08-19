Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що ватажок рашистів Владімір Путін просуватиметься до припинення війни в Україні, але визнав, що той, можливо, і не хоче укладати угоду.

«Я не думаю, що це буде проблемою, якщо чесно. Я думаю, що Путін від цього втомився. Я думаю, що всі вони від цього втомилися, але ти ніколи не знаєш», – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News 19 серпня.

«Ми дізнаємося щодо президента Путіна в найближчі кілька тижнів... Можливо, він не хоче укладати угоду», – сказав Трамп, додавши, що Путін зіткнеться зі «складною ситуацією», якщо цього не станеться.

Трамп також заявив, що Путін і президент України Володимир Зеленський, на його думку, «ладнають один з одним трохи краще», ніж він думав раніше, і тому спочатку проведуть переговори тет-а-тет, а вже потім із ним.

«Хоча не сказав би, що вони колись стануть найкращими друзями», – сказав президент США.

«Сподіваюся, Путін поводитиметься добре, – додав він. – Інакше ми опинимося у складній ситуації».

Трамп знову назвав неможливим вступ України до НАТО і повернення їй окупованого Росією Криму. У рамках врегулювання війни Київ, за його словами, отримає «багато землі», ймовірно, йдеться про території, зараз окуповані російськими військовими.

У рамках гарантій безпеки, що пропонують Україні, Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська в країні, повідомив президент США. Сполучені Штати, за його словами, цього не робитимуть.

За словами Трампа, він припускає, що Москва готова погодитися на це. Кремль неодноразово заявляв, що не підтримує розміщення іноземних військ в Україні у рамках мирного врегулювання.

Напередодні президент США провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, після якої Дональд Трамп заявив, що готує зустріч між Зеленським і Путіним, після якої відбудуться тристоронні переговори і за його участи.