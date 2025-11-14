Кава та чай можуть захистити печінку від жирових відкладень та запалення - дослідження

Регулярне вживання кави та чаю може бути корисним для здоров'я печінки на кількох рівнях. Нещодавнє дослідження показало, що обидва гарячі напої зменшують відкладення заліза та жиру в печінці. Крім того, вживання чаю пов'язане зі зниженням запалення в тканинах печінки.

Дослідження впливу кави та чаю на здоров'я печінки

Вчені зі Школи громадського здоров'я Університету Цзілінь, лікарні Шеньчжень Пекінського університету та Першої лікарні Університету Цзілінь досліджували, як споживання кави та чаю впливає на фіброзапалення, рівень заліза та жирові відкладення в печінці. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі «Molecular Nutrition & Food Research».

Короткий огляд ключових висновків:

Регулярне вживання кави та чаю може знизити ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).

Регулярне вживання чаю (незалежно від його виду) пов'язане зі зниженням ризику запалення в тканинах печінки, зменшенням підвищеного рівня заліза в печінці та жирової дистрофії печінки.

Вживання кави також знижує рівень заліза та жирову дистрофію печінки.

Окрім кофеїну, важливу роль відіграють й інші інгредієнти, такі як поліфеноли та антиоксиданти.

Дієта впливає на ризик жирової хвороби печінки

Неалкогольна жирова хвороба печінки є поширеним захворюванням. Часто хворі можуть не знати про свій стан, оскільки симптоми можуть не проявлятися протягом тривалого часу. На пізніх стадіях хвороби може розвинутися запалення печінки, відоме як стеатогепатит.

Ризик розвитку та перебіг НАЖХП значною мірою залежать від способу життя, особливо від харчування. Це стосується як позитивних, так і негативних аспектів. Наприклад, попередні дослідження показували, що багата на калій дієта може допомогти в боротьбі з НАЖХП, тоді як вживання безалкогольних напоїв може збільшити ризик її розвитку.

Дослідники припустили, що кава та чай, які містять численні біоактивні сполуки з антиоксидантними, протизапальними та метаболічними властивостями, можуть сприяти боротьбі з неалкогольною жировою хворобою печінки.

Значна користь для печінки від чаю та кави

Для свого дослідження команда проаналізувала дані 26 729 учасників UK Biobank Study, які пройшли МРТ печінки між 2016 і 2020 роками та надали детальну інформацію про споживання кави та чаю. Дослідники вивчали можливі зв'язки між вживанням цих напоїв та фіброзапаленням печінки, рівнем заліза в печінці та жиром у печінці.

Порівняно з учасниками, які не пили чай, ті, хто вживав чай щодня, мали нижчий ризик посилення фіброзапалення, підвищеного рівня заліза в печінці та збільшення жирової дистрофії печінки. Цей зв'язок спостерігався для всіх видів чаю.

Регулярне вживання кави також було пов'язане зі зниженням ризику жирової дистрофії печінки та зниженням рівня заліза в печінці, хоча кава не вплинула на ризик запалення в тканині печінки.

Чай, незалежно від сорту, виявився навіть кориснішим для здоров'я печінки, ніж кава, проте вживання кави також може ефективно протидіяти жировій хворобі печінки.