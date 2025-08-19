Виявлено агентурну мережу ГРУ, яка готувала удари по Києву та Одесі

Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка займалася коригуванням повітряних атак по Києву та диверсіями на півдні України.

За матеріалами справи, осередок складався з чотирьох осіб: двоє — безпосередні агенти та виконавці «замовлень»; одна — «зв’язкова», через яку агенти отримували вказівки; ще один — куратор групи, кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин.

Під час розслідування з’ясувалося, що співробітник ГРУ залучив до підривної діяльності ексвикладачку одного з київських університетів, яка у 2021 році виїхала до РФ та почала співпрацювати з окупантами. Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок свого колишнього студента, 27-річного киянина, який підтримував збройну агресію Росії. Потім вона познайомила його з ще одним мешканцем Києва — 40-річним ексвійськовим, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Сил оборони. Разом вони обходили відповідні локації, позначали їх на Google-картах та передавали куратору для підготовки ракетно-дронових атак по Києву.

Після цього агенти переїхали до Одеси, де спершу «залягли на дно», а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку та пошкодили декілька електропідстанцій.

Зловмисники також готувалися до терактів із саморобними вибуховими пристроями, проте СБУ запобігла цьому.

Усі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, Служба безпеки України викрили 52 діючих військовослужбовців Збройних сил України, які працювали на ворога.