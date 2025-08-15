﻿
Надзвичайні події

52 зрадники у погонах: СБУ викрила мережу військових, що працювали на РФ

52 зрадники у погонах: СБУ викрила мережу військових, що працювали на РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) Служби безпеки України викрили 52 діючих військовослужбовців Збройних сил України, які працювали на ворога. Загалом було встановлено 207 агентів спецслужб РФ, повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, 44 зрадники вже отримали вироки від 12 до 15 років позбавлення волі. Серед них — колишній командир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який передавав росіянам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Його затримали восени 2024 року та вилучили засоби конспіративного зв’язку з доказами контактів із кадровим офіцером ГРУ РФ.

У 2025 році військова контррозвідка ліквідувала три ворожі агентурні мережі:

Запорізька область — викрито мережу, до складу якої входили мобілізований та настоятель храму УПЦ МП. Вони наводили авіаудари та вербували нових агентів.

Одеська область — затримано чотирьох агентів ФСБ разом із резидентом групи, які коригували атаки по складах зі зброєю та позиціях ППО ЗСУ.

Львівська область — арештована 38-річна інформаторка, що передавала координати для ударів по аеродромах з бойовими гелікоптерами.

Крім боротьби з агентурою, ДВКР СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала київського "айтішника", який встановлював відеокамери для коригування ворожих обстрілів

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУСБУвійна в Українізрадники в погонахагентурні мережі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд спростив аптекам умови зберігання наркотичних та психотропних ліків
Здоров'я 14.08.2025 22:33:12
Уряд спростив аптекам умови зберігання наркотичних та психотропних ліків
Читати
У Польщі запобігли атаці на водну інфраструктуру: що відомо
Свiт 14.08.2025 22:14:09
У Польщі запобігли атаці на водну інфраструктуру: що відомо
Читати
Онкооперація в 102 роки: у Львові успішно прооперували літнього чоловіка
Здоров'я 14.08.2025 21:55:54
Онкооперація в 102 роки: у Львові успішно прооперували літнього чоловіка
Читати

Популярнi статтi