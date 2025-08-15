52 зрадники у погонах: СБУ викрила мережу військових, що працювали на РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) Служби безпеки України викрили 52 діючих військовослужбовців Збройних сил України, які працювали на ворога. Загалом було встановлено 207 агентів спецслужб РФ, повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, 44 зрадники вже отримали вироки від 12 до 15 років позбавлення волі. Серед них — колишній командир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який передавав росіянам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Його затримали восени 2024 року та вилучили засоби конспіративного зв’язку з доказами контактів із кадровим офіцером ГРУ РФ.

У 2025 році військова контррозвідка ліквідувала три ворожі агентурні мережі:

Запорізька область — викрито мережу, до складу якої входили мобілізований та настоятель храму УПЦ МП. Вони наводили авіаудари та вербували нових агентів.

Одеська область — затримано чотирьох агентів ФСБ разом із резидентом групи, які коригували атаки по складах зі зброєю та позиціях ППО ЗСУ.

Львівська область — арештована 38-річна інформаторка, що передавала координати для ударів по аеродромах з бойовими гелікоптерами.

Крім боротьби з агентурою, ДВКР СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері.

