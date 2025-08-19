Зеленський допустив «пропорційний обмін» територіями, але визнав його складним

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість «пропорційного обміну» територіями з Росією в рамках майбутніх переговорів, проте підкреслив, що реалізація такого сценарію є дуже складною. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зеленський відзначив кілька факторів, які ускладнюють будь-які домовленості про обмін територіями:

- Переселення людей: зміни у контролі над територіями вимагатимуть масового переміщення цивільного населення, що є складним соціальним та гуманітарним завданням.

- Конституційні обмеження: передача українських територій заборонена Конституцією України, що робить будь-які територіальні поступки юридично проблематичними.

Раніше на зустрічах у Білому домі та з європейськими партнерами обговорювалося, як досягти тривалого мирного врегулювання з Росією. Зеленський зазначав, що Україна не прийме жодної угоди, яка передбачає територіальні поступки без гарантій безпеки та компенсацій за збитки, і що будь-які кроки мають бути ретельно погоджені з міжнародними партнерами.

«Пропорційний обмін — це концепція, яку можна розглядати теоретично, але на практиці її реалізація надзвичайно складна», — заявив Зеленський. Таким чином, президент України підтвердив готовність до переговорів, але водночас ставить чіткі межі щодо територіальних поступок, зважаючи на гуманітарні, юридичні та безпекові аспекти.

Як повідомляло раніше ForUa, під час переговорів у Вашингтоні українська делегація не отримала жодних пропозицій, які можна було б вважати неприйнятними для України.