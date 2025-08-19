США більше не дають Україні гроші та не постачають зброю — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не надають Україні пряму фінансову допомогу. Тепер поставки зброї від США оплачують європейські країни, що відображає новий підхід до підтримки України у війні проти Росії. Про це він розповів у інтерв’ю для Fox News.

«Ми більше не постачаємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні грошей. Тепер ми продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та її перекидання в Україну», — зазначив Рубіо.

Він підкреслив, що це — суттєва зміна підходу порівняно з адміністрацією Байдена, коли США безпосередньо надавали фінансування та військову допомогу.

США та НАТО запровадили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє європейським країнам оплачувати американську зброю для України. Це означає, що США продовжують постачати техніку та озброєння, але фінансове навантаження лягає на союзників через НАТО.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро, фінансування якої здійснить Німеччина. Поставки подібної зброї також підтримують інші європейські країни, що демонструє спільний підхід західних союзників до допомоги Києву.

За словами Рубіо, нова схема дозволяє США зберегти стратегічний контроль над постачанням зброї, водночас залучаючи європейські країни до фінансування та участі у підтримці України.

Таким чином, США переходять від моделі прямої допомоги до моделі продажу зброї, яку оплачують союзники, зберігаючи при цьому ключову підтримку України у війні з Росією та підвищуючи відповідальність європейських партнерів за її безпеку.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна в обмін на гарантії має закупити озброєння та військову техніку на $100 млрд, а також укласти окрему угоду у сфері виробництва дронів на суму $50 млрд.