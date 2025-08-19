Чемпіон під тиском: Усик ризикує втратити пояс

Наприкінці липня Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій між Усиком (24-0, 15 KO) та новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). На кону мав стояти титул WBO, один із поясів абсолютного чемпіона. Втім, кілька днів тому промоутер Паркера Френк Воррен заявив, що Усик звернувся до WBO з офіційним проханням відтермінувати бій через травму, отриману під час поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Якщо організація відмовить у відстрочці, українець ризикує втратити чемпіонський пояс.

Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, наголосив, що зараз головне — дати чемпіону час на відновлення та відпочинок після надзвичайно насиченого і виснажливого боксерського року. «Чемпіон заслужив можливість відновити організм від наслідків важкого режиму тренувань і травм, часто невидимих зовні. Зрештою, просто відпочити і провести час із сім’єю. А головне: він заслужив право сам обирати своє майбутнє, а також час на прийняття рішення. Тож, guys, don’t push the horses», — заявив Лапін.

Таким чином, ситуація навколо поєдинку з Паркером і стан здоров’я Усика може визначити, чи збереже українець статус абсолютного чемпіона, або ж змушений буде відмовитися від одного з поясів.

Як повідомляло раніше ForUa, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в травні цього року після перемоги над Тайсоном Ф’юрі. Зараз українець володіє всіма чотирма головними титулами у суперважкій вазі (WBA, WBC, IBF, WBO). Однак саме WBO першою ухвалила рішення про обов’язковий захист титулу.