Поки європейські лідери перебували в Білому домі, Трамп знайшов час подзвонити Путіну

Президент США Дональд Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському лідеру Владіміру Путіну.

Про це пише Sky News із посиланням на Bild.

Раніше наприкінці своєї пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським американський президент казав, що поспілкується телефоном із путіним відразу після своєї зустрічі з українським лідером та європейцями.

Однак тепер же стало відомо, що він перервав зустріч для дзвінка. За даними Bild, переговори продовжаться після цього.

Видання Axios підтвердило, що між Трампом і Путіним відбулася телефонна розмова в той час, коли європейські лідери перебували в Білому домі.

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. Туди також прибули європейські лідери.

Ця зустріч відбувається через кілька днів після того, як на Алясці відбулися перемовини між Трампом і російським лідером Владіміром Путіним. Ту зустріч Трамп оцінив на «10 з 10», а після неї заявив, що поки що утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які обіцяв раніше.