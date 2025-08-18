Зеленський запевнив Трампа, що готовий до виборів після війни

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що готовий провести вибори після завершення війни, повідомляє.

На запитання, чи готовий президент України до проведення виборів після війни, він відповів: «Звичайно».

Зеленський водночас наголосив, що необхідно брати до уваги безпекову ситуацію.

«Ми маємо брати до уваги обставини, маємо працювати з парламентом, тому що під час війни ми не можемо проводити вибори. Маємо досягти припинення вогню і на суходолі, і в небі, і забезпечити людям можливість провести демократичні відкриті вибори», - сказав президент.

ForUA нагадує, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що війна має закінчитися.

Своєю чергою президент України, що сподівається на те, що американські та європейські лідери допоможуть знайти дипломатичний шлях завершення війни і очікує на тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.