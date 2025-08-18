Зеленський Трампу: Ми хочемо зупинити війну і очікуємо тристоронньої зустрічі лідерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що американські та європейські лідери допоможуть знайти дипломатичний шлях завершення війни і очікує на тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.

Про це глава української держави заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампо у Білому домі, передає Укрінформ.

«Ми покладаємося і цінуємо потужних і сильних людей, як президент Трамп, (сподіваємося), що вони знайдуть дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Ми очікуємо тристоронньої зустрічі (лідерів України, США та Росії – ред.)», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що український народ живе під постійними обстрілами, і всі хочуть «зупинити цю війну, зупинити Росію».

«Ми живемо під постійними атаками. Ви знаєте, що сьогодні теж були атаки, багато людей поранені, кілька людей загинули, в тому числі півторарічна дитина. Ми хочемо зупинити цю війну, хочемо зупинити Росію. Ми залучаємо американських та європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього», - наголосив президент України.