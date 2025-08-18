FIFA планує перевести клубний чемпіонат світу у формат дворічного циклу

Міжнародна федерація футболу (FIFA) обговорює зміни формату проведення клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє The Guardian.

З 14 червня по 13 липня клубний чемпіонат світу вперше пройшов у новому форматі - за участю 32 команд. У фіналі лондонський "Челсі" з рахунком 3:0 обіграв французький "ПСЖ". За участь у турнірі англійський клуб заробив майже $114,6 млн.

Наступний клубний чемпіонат світу має відбутися за чотири роки у тому ж форматі. За даними The Guardian, у FIFA хочуть проводити турнір кожні два роки. При цьому планується скасувати товариські матчі збірних та червневі турніри національних команд.

Також FIFA обговорює варіант збільшення числа учасників - з 32 до 48. Розглядається можливість допуску більш ніж двох клубів від однієї країни, щоб "зберегти високий рівень змагань".

За інформацією The Guardian, формат проведення турніру зміниться після 2029 року. Питання переходу на дворічний цикл порушило керівництво мадридського "Реалу" під час переговорів із FIFA у червні. Цю пропозицію підтримали "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль" та "Наполі".