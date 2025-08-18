﻿
Полiтика

Країни ЄС проведуть онлайн-зустріч за підсумками переговорів Зеленського та Трампа

Країни-члени Європейського Союзу проведуть онлайн-зустріч 19 серпня, щоб обговорити підсумки переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає The Guardian.

Зустріч у форматі відеоконференції запланована на 13:00 за центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом).

Кошта наголосив, що ЄС разом зі США продовжуватиме працювати над досягненням тривалого миру, який «захищатиме життєво важливі інтереси України та Європи у сфері безпеки».

ForUA нагадує, Володимир Зеленський та європейські лідери 18 серпня проводять переговори з Дональдом Трампом після його зустрічі з Владіміром Путіним. Головна інтрига — що саме пообіцяв Трамп російському диктатору і чи змусить він Київ піти на поступки, які там вважають неприйнятними.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСвійна в Україніпереговори у ВашингтоніАнтоніу Кошта
