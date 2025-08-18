Проєкт держбюджету-2026 будуватиметься з урахуванням війни на весь рік, – Марченко

Проєкт державного бюджету України на 2026 рік будуватиметься із розрахунку продовження війни на весь наступний рік.

Міністерство фінансів планує залучити $45 млрд зовнішнього фінансування. Про це повідомив очільник відомства Сергій Марченко, назвавши це завдання “реалістичним”.

– Ми зараз не маємо інших варіантів, ніж йти альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік, – сказав Марченко на презентації проєкту "Програми дій уряду" в Києві у понеділок, 18 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що за умови позитивних наслідків переговорів і розуміння, що до кінця року війна завершиться, у держбюджет-2026 будуть внесені зміни.

– Але на сьогодні ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій, – наголосив Марченко.

Щодо $45 млрд, то ця сума, за словами міністра, передбачає дефіцит плюс погашення боргів.

– На сьогодні ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз і, я думаю, що разом з нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати, – додав міністр.