Зменшення армії після війни буде повільним і прорахованим, – Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що після завершення війни чисельність української армії не зменшуватиметься різко. Він додав, що процес буде поетапним і добре прорахованим.

Про це глава Міноборони повідомив під час презентації "Програми дій уряду", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Шмигаля, після завершення повномасштабної війни Росія буде залишатися загрозою для України.

– Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні сили, Сили безпеки і оборони, оснащенні найкращою технікою, найкраще вишколені і добре фінансовані, – сказав Шмигаль.

Очільник Міноборони вважає, що українська армія не має стрімко зменшуватися. Процес буде нешвидким і плавним.

– Перше – вона має бути контрактною і професійною. Друге – вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде нешвидким, – зазначає міністр.

Також, за його словами, Україна проводить переговори із партнерами щодо того, якими мають бути ЗСУ після війни. Наразі прораховується потрібна чисельність військ.

ForUA нагадує, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна має працювати над виходом на міжнародний ринок озброєння. Проте спершу держава має забезпечити ЗСУ на 100% усіма необхідними видами зброї.