Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на переговори з Трампом

На зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським будуть двоє топпосадовців.

Про це повідомляє BBC.

Британський мовник зазначає, що має підтвердження від Білого дому щодо складу американської делегації на переговорах з президентом України. Разом із Трампом в Овальному кабінеті будуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

З українського боку, разом із Зеленським на переговори прийдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

Перед цим ЗМІ дізналися, що Зеленський і європейські лідери вже радяться у посольстві України перед зустріччю з Трампом.

Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.