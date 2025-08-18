Трамп був готовий зірвати переговори на Алясці через максималістичні вимоги Путіна

Президент США Дональд Трамп був готовий достроково завершити переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці через непоступливість останнього щодо бажання анексувати всю Донецьку область. Про це йдеться у публікації американського видання Axios від 18 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з матеріалом, на Алясці Путін висунув максималістські вимоги щодо українських територій, зокрема – щодо Донецької області, де Росія нині контролює приблизно 75% території.

Путін вимагав, що хоче отримати контроль над всією областю – і в якийсь момент він був настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп був готовий перервати переговори, пише видання.

"Якщо справа в Донецьку, і якщо немає жодних поступок, нам не слід це затягувати", – цитує слова Трампа до Путіна один зі співрозмовників видання. За повідомленнями, після цього Путін нібито відступив від своєї вимоги.

Оцінки американської розвідки щодо сили Росії різняться, зазначило джерело. За однією з них, Путін міг би захопити всю Донецьку область до жовтня. Інша прогнозує значно важчий і невизначений процес.

Агентство Reuters напередодні опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці. Одна із них полягає в тому, що Київ має вивести своїй війська з Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не підтримують ідею передачі Росії контролю над Донбасом.