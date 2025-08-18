﻿
Економіка

План Свириденко: 50% бюджету на власне озброєння, житло для ветеранів і приватизація

Новопризначена премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представила план дій нового уряду, який почав роботу місяць тому,  інформує ForUА. Програма умовно розділена на чотири гілки: безпека, гідність людини, економіка та відбудова.

Безпека

  • Оборонний бюджет: уряд планує виділяти половину бюджету на озброєння та військову техніку, а саме на зброю українського виробництва.

  • Спільне виробництво: до середини 2026 року урядовці хочуть досягти результатів у проєктах зі спільного виробництва озброєння з такими компаніями, як Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A тощо.

  • Реформування війська: до кінця 2026 року має повністю запрацювати корпусна система в українському війську.

Гідність людини

  • Соціальні виплати: Свириденко анонсувала перегляд соцвиплат для «збільшення справедливості».

    • Допомога при народженні дитини: 180 000 родин отримають підвищену допомогу.

    • Компенсація за зруйноване житло: 150 000 родин отримають компенсацію у 2025 році та 320 000 — у 2026 році.

    • Житло для ветеранів: понад 1 580 ветеранів та ветеранок з інвалідністю отримають сертифікати на купівлю житла.

  • Законодавство: на вересень анонсовано певний Кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України.

Економіка та відбудова

  • Розвиток регіонів: планується виділити 25 млрд гривень у 2025 році та 50 млрд гривень у 2026 році на розвиток прифронтових регіонів.

  • Фінанси:

    • Макрофінансова допомога: на наступні два роки уряд шукає 37,4 млрд доларів.

    • Приватизація: у планах уряду отримати 12 млрд гривень надходжень від приватизації у 2025-2026 роках. «Не треба боятися приватизації. Держава не є найбільш ефективним управлінцем (окрім стратегічних обʼєктів)», — зазначила Свириденко.

    • Аудит витрат: прем'єрка анонсувала аудит витрат та нову Стратегію держборгу на 2026-2028 роки.

  • Боротьба з тіньовою економікою: Свириденко заявила, що обговорювала це питання з новопризначеним главою Бюро економічної безпеки.

Раніше Юлія Свириденко повідомила про схвалення пакету підтримки для прифронтових регіонів.

 Автор: Галина Роюк

