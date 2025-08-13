Юлія Свириденко повідомила про схвалення пакету підтримки для прифронтових регіонів

Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки прифронтових регіонів, в основі яких такі ключові пріоритети, як житло, люди, безпека, здоров’я та бізнес.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За словами прем’єрки, сьогодні уряд за дорученням президента ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів.

– Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у десяти областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн – вразливі групи населення. За кожною цифрою люди, яким держава має допомогти, – написала Свириденко.

Доступне житло

Доступне житло має бути забезпечене за програмою єОселя. Тобто держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Крім того додатково виділяється 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки.

Безпека

У питанні безпеки планують будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитячих садочках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей

Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на придбання твердого палива, а також щомісячну компенсацію 100 кВт електроенергії на одну особу. Оплату за суспільно корисні роботи підвищать на 33%.

Скасовуються адмінзбори та держмита – реєстрація бізнесу і майна відтепер безкоштовна. Учні прифронтових шкіл матимуть безоплатне харчування.

Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію в 1 тис. грн на кожен гектар у зонах бойових дій.

Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медичні заклади у сільських та віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Крім того, підвищать коефіцієнти оплати за екстрену медичну допомогу.

Свириденко додала, що паралельно триває підготовка другого пакета підтримки прифронтових регіонів.

За її словами, він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. У Кабміні планують спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням.

Також триває робота над підвищенням зарплат та пенсій та програмами підтримки незахищених верств населення.