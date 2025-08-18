Розминка перед «боєм»: з чим Зеленський та євролідери їдуть до Трампа

Дипломатичний геополітичний марафон щодо мирного врегулювання російсько-української війни на найвищому представницькому рівні триває. Причому, триває в буквальному сенсі у турборежимі. Одразу після саміту по лінії Трамп-Путін на Алясці, до Білого дому вирушає президент Зеленський, а також очільники провідних європейських держав. У неділю, 17 серпня вони так би мовити скоординували позицію в рамках засідання «коаліції охочих». Деталі – далі в матеріалі ForUA.

17 серпня, перебуваючи у Брюсселі, президент Зеленський провів відеоконференцію із європейськими лідерами напередодні його візиту до Вашингтона, де він матиме зустріч із Трампом. Під час цієї зустрічі його супроводжуватиме голова Єврокомісії, а також низка європейських лідерів - президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, британський прем’єр Кір Стармер, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Після недільного віртуального засідання «коаліції охочих» найбільш рішучим звучав президент Франції. «Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія. Але ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передує обмін полонених, і який поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн», - заявив господар Єлисейського палацу. Він додав, що якщо Європа буде слабка з Росією сьогодні, то треба готуватись до конфліктів завтрашнього дня.

Зрештою після засідання так званої «коаліції охочих» - лідерів ЄС, які прагнуть допомагати Україні, офіційний Лондон оголосив заяву за її підсумками. «Лідери зібралися, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Трампа з президентом Путіним на Алясці. Вони підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні», - йдеться у заяві.

Євролідери кажуть, що високо оцінили і зобов’язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому коаліція охочих «відіграватиме життєво важливу роль через багатонаціональні сили». «Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України», - йдеться у спільному комюніке «охочих».

Крім того, лідери Європи зазначили, що керівник Кремля Владімір Путін не повинен мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі та НАТО, так само не повинна обмежуватися чисельність Збройних сил України (ЗСУ).

Натомість за словами голови Єврокомісії, з якою президент Зеленський у неділю провів зустріч face to face, європейські лідери на переговорах з Трампом передусім виходитимуть із того, що «міжнародні кордони не можуть бути змінені силою». Очільниця ЄК окремо підкреслила, що будь-які рішення про зміну кордонів України може ухвалювати лише вона сама, і що без неї не можуть відбуватися жодні переговори про це.

Урсула фон дер Ляєн також запевнила нинішнього господаря Банкової у тому, що ЄС зі свого боку і надалі посилюватиме санкції проти Росії, допоки триває її агресія проти України. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Київ також розглядає членство у Євросоюзі як складову безпекових гарантій для України, додавши, що Україні так само важливо, аби між ЄС та США була співпраця щодо гарантій української безпеки: «Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми чули, що Америка та Путін дивляться на це так само», - заявив чинний гарант української Конституції, додавши, що деталі такої моделі наразі невідомі. Говорячи про гарантії безпеки для України, Зеленський також сказав, що ними може бути українська армія, фінансувати яку може Європа, а постачати зброю – як сама Україна, так і її європейські партнери. Але, як зазначив український лідер, якщо говорити про зброю, то «є дефіцитні речі, які є лише у США».

Щодо територіальних претензій Росії, зокрема, щодо Донеччини, які, за повідомленням ЗМІ, озвучив на переговорах з президентом Трампом Путін, то, як зазначив Зеленський, Росія не має військових успіхів у Донецькій області: «Путін не зміг її захопити за 12 років».

За словами глави української держави, «зупинити Путіна – це не дати йому паузу. Це зупинити вбивства, і дати тривалий мир для усіх». А сам він налаштований «дуже продуктивно» щодо другої зустрічі із президентом Трампом в Овальному кабінеті, хоча перша – у лютому цього року – завершилася неймовірно гучним скандалом.

На переконання експертів, наразі одне з ключових дипломатичних завдань європейських лідерів полягає в тому, аби відстояти необхідність надання Україні гарантій безпеки після підписання мирної угоди. І не в останню чергу тому, що членство Києва у Північноатлантичному Альянсі наразі по суті не обговорюється.

Про занепокоєність євро лідерів перед їх аудієнцією з Трампом повідомляє The New York Times з посиланням на європейського дипломата.

«Зустріч у Білому домі президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського скликається з небаченим поспіхом – уперше з часів перед війною в Іраку», - зауважує NYT. Як повідомив виданню неназваний євродипломат, основний страх союзників полягає в повторенні лютневого скандалу, коли Дональд Трамп публічно посварився з Володимиром Зеленським, заявивши, що Україна «не має карт у руках» у війні з Росією. «Один високопоставлений європейський дипломат, який побажав анонімності, визнав, що серед союзників панує відчуття справжнісінької паніки», - резюмує газета.

Між тим держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS у програмі Face the Nation у неділю, 17 серпня заперечив, що європейці їдуть до Вашингтона як «охоронці» Зеленського, наголосивши, що лідерів запросили самі американці після низки спільних консультацій.

Принагідно нагадаємо, що одразу після переговорів з Путіним на Алясці Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському і європейським лідерам. Американський президент розповів про територіальні вимоги очільника Кремля, а також повідомив, що Путін хоче одразу «угоду», а не припинення вогню. За даними CNN, під час розмови Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України «у стилі п’ятої статті» Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголошує, що саме питання гарантій безпеки для України залишається ключовим. «І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі», – додала пані Мелоні. Вона заявила, що Трамп підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

Як повідомляє Axios, Путін на зустрічі з американським президентом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії. Згодом спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що глава Кремля погодився на надання Україні «міцних гарантій безпеки» з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди. До речі, про неї. Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Дональдом Трампом. За пропонованою Росією угодою, Київ має «повністю вивести свої війська з Донецької та Луганської областей» в обмін на «зобов’язання» Росії «заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях». Також за словами співрозмовників, Росія «готова повернути порівняно невеликі ділянки української території, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях». Співрозмовники агентства стверджують, що за їхньою інформацією, російський лідер також прагне, «як мінімум, офіційного визнання суверенітету Росії над Кримом», який Москва окупувала у 2014 році. Незрозуміло, чи це означає визнання з боку уряду США чи, наприклад, усіх західних держав і України. Також Путін очікує скасування принаймні частини санкцій проти Росії.

Країна-агресорка також вимагатиме офіційного статусу російської мови в окремих регіонах України або на всій її території, а також права Російської православної церкви на вільну діяльність.

Впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що розв’язана РФ війна проти України може завершитись до Різдва за умови проведення тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським і главою Кремля Владіміром Путіним. Поряд з тим риторика господаря Овального кабінету наочно свідчить про прагнення Трампа до більш швидких рішень по російсько-українській війні. Зокрема, на світанку понеділка, 18 серпня, за Києвом президент США написав у Truth Social наступне: «Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються». Окрім цього, Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі. «Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх», - зазначив головний республіканець. На тлі, м’яко кажучи, прохолодних сигналів Трампа в бік Києва, присутність у Вашингтоні під час рандеву по лінії Зеленський-Трамп євроважковиків є певною заспокійливою пігулкою. Втім, чи дієвою вона виявиться – стане зрозуміло після дійснонечуваного на представництвом дипломатичного марафону, який пройде у Білому домі вечором понеділка, 18 серпня. За даними німецького видання Bild, Дональд Трамп спершу проведе особисту зустріч лише з Володимиром Зеленським, а вже згодом до них приєднаються європейські лідери і генсек НАТО.