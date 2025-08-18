Російську делегацію на Алясці змусили заправляти літаки за готівку — Рубіо

Російській делегації, яка прибула на саміт у США, довелося розраховуватися готівкою за авіаційне пальне через дію санкцій. Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю NBC News.

«Коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Але їм довелося платити готівкою, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками санкцій», — наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що всі чинні обмеження проти РФ залишаються в силі. Водночас нових санкцій США поки не запроваджуватимуть. За словами Рубіо, їхній ефект міг би стати відчутним лише через місяці чи роки, і це поставило б під загрозу переговорний процес.

«У момент, коли ми оголосимо нові санкції, всі переговори зупиняться. У світі просто не залишиться тих, хто міг би говорити з росіянами про мир», — зазначив держсекретар. Рубіо висловив надію, що додаткові обмеження не знадобляться, і мирна угода зможе бути досягнута дипломатичним шляхом.

Як повідомляло раніше ForUa, президент Трамп не скасував чинних обмежень проти Росії, і Кремль уже відчуває «болючі наслідки» економічного тиску США та Європи. Водночас, за словами РУбіо, Білий дім поки утримується від нових санкцій, аби не зірвати діалог.