Гарантії безпеки: США висунули Україні умову

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України.

Ця умова була ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня, повідомляє Politico.



Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками у вівторок заявив, що президент США Дональд Трамп пізніше проведе переговори щодо довгострокових гарантій безпеки України, які нібито гарантуватимуть Києву безпеку.



Лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.



Трамп заявив, що не запрошуватиме Зеленського до Білого дому, доки не буде підписана угода.



За словами іншого європейського дипломата, Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався в подробиці і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.

Білий дім наголосив, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки.



"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода повинна передбачати повні гарантії безпеки та стримування для України. Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту і забезпечити тривалий, стійкий мир", - сказала заступниця речника Білого дому Анна Келлі.



Початкові мирні пропозиції США щодо війни, які озвучувались минулого тижня, схиляли Україну скоротити свою армію до 600 000 військовослужбовців, не встановлюючи жодних обмежень щодо чисельності російських військ.



Рубіо та інші американські чиновники згодом захищали 28-пунктний план як відправну точку, а не як повноцінну пропозицію.



Однак адміністрація Трампа все більше відходить від повноцінної підтримки України і займає більш нейтральну позицію в переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні і вводять санкції проти Росії.



Деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на користь Росії.

Один з європейських дипломатів зазначив щодо мирного плану: "Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи. Це створює нову європейську архітектуру безпеки, повну дірок".

